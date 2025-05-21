"Вдарити по агресору там, де йому справді боляче": глава МЗС Литви виступив за радикальний 18-й пакет санкцій ЄС проти рф
Київ • УНН
Кястутіс Будріс заявив, що 18-й пакет санкцій ЄС має бути спрямований на енергетику рф, включаючи газ, нафту, ядерне паливо, а також на фінансові установи. Він закликав розірвати "порочне коло" уникнення рф покарання.
18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії має "вдарити по агресору там, де йому справді боляче". Про це після засідання Ради ЄС із закордонних справ і оборони в Брюсселі заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, повідомляє УНН.
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За його словами, такими цілями для Євросоюзу має стати російська енергетика - зокрема, скраплений природний газ, нафта та ядерне паливо, а також фінансові установи.
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Він підкреслив, що Європа "повинна розірвати це порочне коло".
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У вівторок, 20 травня, Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії. Він, зокрема, спрямований на російський "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти.
Згодом голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Брюссель уже готує 18-й пакет санкцій проти рф. За її словами, нові обмеження можуть торкнутися, зокрема, газопроводів "Північний потік". Крім того, обговорюється "стеля ціни на нафту".
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