"Вдарити по агресору там, де йому справді боляче": глава МЗС Литви виступив за радикальний 18-й пакет санкцій ЄС проти рф

18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії має "вдарити по агресору там, де йому справді боляче". Про це після засідання Ради ЄС із закордонних справ і оборони в Брюсселі заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, повідомляє УНН.

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За його словами, такими цілями для Євросоюзу має стати російська енергетика - зокрема, скраплений природний газ, нафта та ядерне паливо, а також фінансові установи.

Обман, зрив, відволікання та затримка - методика путіна, як уникнути санкцій та відповідальності - зазначив литовський дипломат.

Він підкреслив, що Європа "повинна розірвати це порочне коло".

Нагадаємо

У вівторок, 20 травня, Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії. Він, зокрема, спрямований на російський "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти.

Згодом голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Брюссель уже готує 18-й пакет санкцій проти рф. За її словами, нові обмеження можуть торкнутися, зокрема, газопроводів "Північний потік". Крім того, обговорюється "стеля ціни на нафту".

Було б добре, якби США теж допомогли: Зеленський обговорив з прем’єром Британії санкції проти росії