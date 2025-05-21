"Ударить по агрессору там, где ему действительно больно": глава МИД Литвы выступил за радикальный 18-й пакет санкций ЕС против россии

18-й пакет санкций Европейского Союза против россии должен "ударить по агрессору там, где ему действительно больно". Об этом после заседания Совета ЕС по иностранным делам и обороне в Брюсселе заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, сообщает УНН.

Детали

По его словам, такими целями для Евросоюза должна стать российская энергетика - в частности, сжиженный природный газ, нефть и ядерное топливо, а также финансовые учреждения.

Обман, срыв, отвлечение и задержка - методика путина, как избежать санкций и ответственности - отметил литовский дипломат.

Он подчеркнул, что Европа "должна разорвать этот порочный круг".

Напомним

Во вторник, 20 мая, Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против россии. Он, в частности, направлен на российский "теневой флот" танкеров для экспорта нефти.

Впоследствии глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель уже готовит 18-й пакет санкций против рф. По ее словам, новые ограничения могут коснуться, в частности, газопроводов "Северный поток". Кроме того, обсуждается "потолок цены на нефть".

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