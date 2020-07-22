Вчора відбувся перший допит "луцького терориста"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Вчора був проведений перший допит "луцького терориста" Максима Кривоша, затриманого за захоплення заручників в автобусі у центрі Луцька. Про це повідомив під час брифінгу начальник Управління Служби безпеки України у Волинській області Павло Данюков, передає кореспондент УНН.
"Вчора, враховуючи нічний час, був проведений перший допит. Про співпрацю зі слідством мова не йшла, бо йому задавалися чіткі питання. Ми мали з'ясувати його спільників, наявність інших вибухових пристроїв. Тому з другого-третього допиту буде зрозуміло його поведінку. Поки що нормальна, поки говорить", - повідомив Данюков.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.
Як стало відомо, чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і Президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Ввечері, близько 22:00, правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявились живі та неушкоджені. Правоохоронці в результаті спецоперації затримали Максима Кривоша. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.
Кривоша обвинувачують за чотирма статтями. Запобіжний захід обиратимуть завтра.