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Вчера состоялся первый допрос "луцкого террориста"

Вчера состоялся первый допрос "луцкого террориста"

Киев  •  УНН

 • 17847 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Вчера был проведен первый допрос "луцкого террориста" Максима Кривоша, задержанного за захват заложников в автобусе в центре Луцка. Об этом сообщил во время брифинга начальник Управления Службы безопасности Украины в Волынской области Павел Данюков, передает корреспондент УНН.

"Вчера, учитывая ночное время, был проведен первый допрос. О сотрудничестве со следствием речь не шла, потому что ему задавались четкие вопросы. Мы должны были выяснить его сообщников, наличие других взрывных устройств. Поэтому со второго-третьего допроса будет понятно его поведение. Пока нормальное, пока говорит", - сообщил Данюков.

Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

Как стало известно, мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.

С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и Президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Вечером, около 22:00, правоохранителям наконец удалось освободить всех заложников. Они оказались живы и невредимы. Правоохранители в результате спецоперации задержали Максима Кривоша. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната

Кривоша обвиняют по четырем статьям. Меру пресечения будут избирать завтра.

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