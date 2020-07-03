Вчені розповіли про користь алкоголю для мозку і кровоносних судин
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Помірне споживання алкоголю корисне для мозку. До такого висновку під час досліджень дійшли вчені з КНР і США, передає УНН із посиланням на memory-key.
Під час наукової роботи фахівці провели цікавий експеримент за участю 20 тис. людей.
Спочатку добровольці відповіли на запитання про свої пристрасті до спиртних напоїв. Потім з інтервалом у 12 років пройшли три інтелектуальні тести.
За підсумками з'ясувалося, що люди, які випивають до 15 порцій слабкого алкоголю на тиждень, мають кращі розумові здібності. Вони легше пройшли тести на пам'ять і мислення, а ще показали більш високий рівень знань у різних сферах. При цьому когнітивні здібності у них знижувалися повільніше.
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Зрозуміти, чому помірне споживання алкоголю благотворно впливає на здоров'я мозку, вченим поки не вдалося. За однією з версій, спиртне робить позитивний вплив на роботу серця і стан кровоносних судин.
Як повідомлялося в УНН, в Україні зростають обсяги виробництва лікерів і слабоалкогольних напоїв.
Також зростає і споживання слабоалкогольних напоїв.
При цьому, за оцінками експертів, в Україні стають все більш популярними світові алкогольні тренди. Зокрема, зростає інтерес вітчизняних споживачів до легких напоїв, таких як Fragolino, Spritz, Mohito та ін.