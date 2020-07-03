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Ученые рассказали о пользе алкоголя для мозга и кровеносных сосудов

Ученые рассказали о пользе алкоголя для мозга и кровеносных сосудов

Киев  •  УНН

 • 28626 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Умеренное потребление алкоголя полезно для мозга. К такому выводу в ходе исследований пришли ученые из КНР и США, передает УНН со ссылкой на memory-key.

Во время научной работы специалисты провели интересный эксперимент с участием 20 тыс. человек.

Сначала добровольцы ответили на вопросы о своих пристрастиях к спиртным напиткам. Затем с интервалом в 12 лет прошли три интеллектуальных теста.

По итогам выяснилось, что люди, которые выпивают до 15 порций слабого алкоголя в неделю, имеют лучшие умственные способности. Они легче прошли тесты на память и мышление, а еще показали более высокий уровень знаний в различных сферах. При этом когнитивные способности у них снижались медленнее.

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Понять, почему умеренное потребление алкоголя благотворно влияет на здоровье мозга, ученым пока не удалось. По одной из версий, спиртное оказывает положительное влияние на работу сердца и состояние кровеносных сосудов.

Как сообщалось в УНН, в Украине растут объемы производства ликеров и слабоалкогольных напитков.

Также растет и потребление слабоалкогольных напитков.

При этом, по оценкам экспертов, в Украине становятся все более популярными мировые алкогольные тренды. В частности, растет интерес отечественных потребителей к легким напиткам, таким как Fragolino, Spritz, Mohito и др.

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