Ученые рассказали о пользе алкоголя для мозга и кровеносных сосудов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Умеренное потребление алкоголя полезно для мозга. К такому выводу в ходе исследований пришли ученые из КНР и США, передает УНН со ссылкой на memory-key.
Во время научной работы специалисты провели интересный эксперимент с участием 20 тыс. человек.
Сначала добровольцы ответили на вопросы о своих пристрастиях к спиртным напиткам. Затем с интервалом в 12 лет прошли три интеллектуальных теста.
По итогам выяснилось, что люди, которые выпивают до 15 порций слабого алкоголя в неделю, имеют лучшие умственные способности. Они легче прошли тесты на память и мышление, а еще показали более высокий уровень знаний в различных сферах. При этом когнитивные способности у них снижались медленнее.
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Понять, почему умеренное потребление алкоголя благотворно влияет на здоровье мозга, ученым пока не удалось. По одной из версий, спиртное оказывает положительное влияние на работу сердца и состояние кровеносных сосудов.
Как сообщалось в УНН, в Украине растут объемы производства ликеров и слабоалкогольных напитков.
Также растет и потребление слабоалкогольных напитков.
При этом, по оценкам экспертов, в Украине становятся все более популярными мировые алкогольные тренды. В частности, растет интерес отечественных потребителей к легким напиткам, таким как Fragolino, Spritz, Mohito и др.