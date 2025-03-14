Вбивство активіста Ганула в Одесі: поліція не підтверджує затримання стрілка, пошуки тривають

Національна поліція розшукує підозрюваного у причетності до вбивства активіста в Одесі, інформацію про те, що стрілець здався, у поліції не підтверджують, пише УНН.

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"Увага! Пошуки стрільця тривають. Інформацію про те, що він добровільно здався, не підтверджуємо!" - повідомили у Нацполіції.

Раніше у місцевих одеських ЗМІ з'явилася інформації, що нібито стрілок здався.

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В Одесі невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі. Стрілець з місця злочину втік. Загиблим виявився активіст Дем'ян Ганул.

В Одесу вже відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, спростувавши інформацію про військову форму стрільця.

Відкрито кримінальне провадження.

Національна поліція повідомила, що розшукує причетного до вбивства одеського активіста, показавши фото чоловіка.

Поліція також опублікувала відео з місця події.