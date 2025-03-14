Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция не подтверждает задержание стрелка, поиски продолжаются

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16753 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31326 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66145 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215594 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123732 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392629 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311483 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213942 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244315 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255172 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23721 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46483 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133158 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15698 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15055 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133169 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215594 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392629 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254848 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311483 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3580 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15064 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46495 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72284 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57352 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция не подтверждает задержание стрелка, поиски продолжаются

Киев • УНН

 • 15965 просмотра

Нацполиция разыскивает убийцу активиста Демьяна Ганула в Одессе. Информация о том, что стрелок сдался, не подтвердилась.

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция не подтверждает задержание стрелка, поиски продолжаются

Национальная полиция разыскивает подозреваемого в причастности к убийству активиста в Одессе, информацию о том, что стрелок сдался, в полиции не подтверждают, пишет УНН.

Детали

"Внимание! Поиски стрелка продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, не подтверждаем!" - сообщили в Нацполиции.

Ранее в местных одесских СМИ появилась информация, что якобы стрелок сдался.

Дополнение

В Одессе неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе. Стрелок с места преступления скрылся. Погибшим оказался активист Демьян Ганул.

В Одессу уже отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, опровергнув информацию о военной форме стрелка. 

Открыто уголовное производство.

Национальная полиция сообщила, что разыскивает причастного к убийству одесского активиста, показав фото мужчины.

Полиция также опубликовала видео с места происшествия.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПУНН-Одесса
Игорь Клименко
Одесса
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77