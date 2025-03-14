Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция не подтверждает задержание стрелка, поиски продолжаются
Киев • УНН
Нацполиция разыскивает убийцу активиста Демьяна Ганула в Одессе. Информация о том, что стрелок сдался, не подтвердилась.
Национальная полиция разыскивает подозреваемого в причастности к убийству активиста в Одессе, информацию о том, что стрелок сдался, в полиции не подтверждают, пишет УНН.
Детали
"Внимание! Поиски стрелка продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, не подтверждаем!" - сообщили в Нацполиции.
Ранее в местных одесских СМИ появилась информация, что якобы стрелок сдался.
Дополнение
В Одессе неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе. Стрелок с места преступления скрылся. Погибшим оказался активист Демьян Ганул.
В Одессу уже отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, опровергнув информацию о военной форме стрелка.
Открыто уголовное производство.
Национальная полиция сообщила, что разыскивает причастного к убийству одесского активиста, показав фото мужчины.
Полиция также опубликовала видео с места происшествия.