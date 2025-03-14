Вбивство активіста Ганула в Одесі: поліція розшукує підозрюваного, показала фото

Національна поліція повідомила, що розшукує причетного до вбивства одеського активіста, показавши фото особи, пише УНН.

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"Увага! Поліція встановлює місцезнаходження чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча", - ідеться у повідомленні Нацполіції.

Громадян, у разі володіння будь-якою інформацією про місцезнаходження чоловіка, фото якого показала Нацполіція, просять повідомити в поліцію і надали перелік номерів телефону.

Доповнення

В Одесі невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі. Стрілець з місця злочину втік. Загиблим виявився активіст Дем'ян Ганул.

В Одесу вже відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, спростувавши інформацію про військову форму стрільця.

Відкрито кримінальне провадження.