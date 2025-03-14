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Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция разыскивает подозреваемого, показала фото

Киев • УНН

 • 20900 просмотра

В Одессе застрелили общественного деятеля Демьяна Ганула. Полиция разыскивает причастного к убийству, просит сообщить любую информацию.

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция разыскивает подозреваемого, показала фото

Национальная полиция сообщила, что разыскивает причастного к убийству одесского активиста, показав фото мужчины, пишет УНН.

Детали

"Внимание! Полиция устанавливает местонахождение мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля", - говорится в сообщении Нацполиции.

Граждан, в случае владения какой-либо информацией о местонахождении мужчины, фото которого показала Нацполиция, просят сообщить в полицию и предоставили перечень номеров телефона.

Дополнение

В Одессе неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе. Стрелок с места преступления скрылся. Погибшим оказался активист Демьян Ганул.

В Одессу уже отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, опровергнув информацию о военной форме стрелка. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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