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Вбивство громадянина Грузії в Берліні: Меркель розкритикувала Росію

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель розкритикувала російську владу через брак підтримки в розслідуванні вбивства громадянина Грузії, колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, застреленого в центрі Берліна. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

“У двосторонніх відносинах це, звичайно, подія, однак на жаль, ми не отримали від Росії активної допомоги в розслідуванні цього інциденту”, — заявила вона в середу, 4 грудня, під час саміту НАТО.

Раніше цього дня МЗС Німеччини оголосило про вислання двох російських дипломатів на тлі розслідування вбивства Хангошвілі. За даними Der Spiegel, обидва дипломати, котрі працювали в російському посольстві в Берліні й оголошені персонами нон грата, насправді є співробітниками російських спецслужб. Тепер вони повинні залишити Німеччину протягом семи днів.

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Меркель не вважає, що вислання з ФРН російських дипломатів вплине на перебіг саміту “нормандської четвірки”, запланованого на 9 грудня в Парижі. “Я не думаю, що цей випадок позначиться на зустрічі у „нормандському форматі“, там йтиметься про Україну та про те, як нам просунутися вперед у Мінському процесі”, — наголосила канцлерка.

Вона планує обговорити ситуацію з висланням російських дипломатів з президентом РФ Володимиром Путіним під час “нормандського саміту”. “Я побачуся з російським президентом наступного тижня, я повідомлю йому. Ми вжили цих заходів, тому що ми не спостерігали готовності Росії підтримати нас у розслідуванні цього вбивства”, — додала Меркель.

Тим часом офіційна Москва вже заявила, що вважає вислання російських дипломатів з ФРН “недружнім і безпідставним кроком” і пообіцяла вжити аналогічних заходів. “З урахуванням обставин і претензій, які пред’являються нашими партнерами, буде прийнято рішення про реагування дзеркально”, — сказав перший заступник голови комітету Державної думи з міжнародних справ Дмитро Новіков.

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У свою чергу посол РФ у ФРН Сергій Нечаєв заявив: “Ніяких доказів причетності російських державних структур до цього інциденту не було і немає. Йдеться про невмотивовану політизацію злочину, розслідування якого далеко не завершено, а також про явну спробу передбачити результати цього розслідування”.

Як повідомлялось, колишній чеченський польовий командир Зелімхан Хангошвілі був застрелений в парку Малий Тіргартен в центрі Берліна 23 серпня. Російська влада оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. У Німеччині чоловік шукав притулку після кількох скоєних на нього замахів.

Ймовірного вбивцю Зелімхана Хангошвілі затримали 23 серпня завдяки свідченням очевидців. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім’я Вадима Соколова. Портал журналістських розслідувань The Insider 3 грудня повідомив про те, що “Вадим Соколов” — насправді 54-річний Вадим Красиков, якого Росія оголошувала в розшук через “Інтерпол” у 2014 році.

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