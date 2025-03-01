"Важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував": Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Київ • УНН
Президент України зустрівся з представниками української громади у Вашингтонському Українському домі. Після перепалки з Трампом Зеленського очікують у Лондоні.
Президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім у Вашингтоні, де зустрівся з представниками української громади. Про це він повідомив у соцмережах, пише УНН.
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"Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені", - написав Зеленський.
Президент подякував українській діаспорі за активну участь у підтримці України, зокрема за сприяння у міжнародній дипломатії, гуманітарну допомогу та збереження української культури за кордоном.
Нагадаємо
28 лютого Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, задля обговорення угоди про рідкоземельні копалини, утім угоду, за повідомленнями, не підписали, після перепалки в Овальному кабінеті.
Як пишуть медіа, з посиланням на дані сервісу FlightAware, борт Президента України Володимира Зеленського вилетів з США до Лондона, де його очікують на зустріч європейських лідерів, заплановану на неділю.