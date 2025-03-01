"Важно, чтобы Украина звучала и никто о ней не забывал": Зеленский встретился с украинской общиной в Вашингтоне
Киев • УНН
Президент Украины встретился с представителями украинской общины в Вашингтонском Украинском доме. После перепалки с Трампом Зеленского ожидают в Лондоне.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне, где встретился с представителями украинской общины. Об этом он сообщил в соцсетях, пишет УНН.
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"Для нас очень важно, чтобы Украина звучала и никто о ней не забывал ни во время войны, ни после. Людям в Украине важно знать, что они не наедине, что их интересы в каждой стране, в каждом уголке мира представлены", - написал Зеленский.
Президент поблагодарил украинскую диаспору за активное участие в поддержке Украины, в частности за содействие в международной дипломатии, гуманитарную помощь и сохранение украинской культуры за рубежом.
Напомним
28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, для обсуждения соглашения о редкоземельных ископаемых, впрочем соглашение, по сообщениям, не подписали, после перепалки в Овальном кабинете.
Как пишут медиа, со ссылкой на данные сервиса FlightAware, борт Президента Украины Владимира Зеленского вылетел из США в Лондон, где его ожидают на встречу европейских лидеров, запланированную на воскресенье.