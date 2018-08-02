Ватикан заявив про недопустимість смертної кари
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Католицька церква офіційно змінила своє вчення, щоб оголосити смертну кару неприпустимою за будь-яких обставин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Протягом століть католицька церква дозволяла смертну кару в окремих випадках, але зараз "церква буде "рішуче працювати" для скасування смертної кари по всьому світу", сказано в новому вченні.
Очікується, що нове положення спричинить жорстку опозицію католиків у Сполучених Штатах та інших країнах, де смертна кара є законною, і там, де багато віруючих підтримують це.
У минулому році 53 держави здійснили смертні вироки, повідомляє правозахисна група "Міжнародна амністія".
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність ухвалити рішення про відновлення смертної кари в країні, в разі прийняття його в парламенті країни.