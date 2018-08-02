Ватикан заявил о недопустимости смертной казни

На протяжении веков католическая церковь позволяла смертную казнь в отдельных случаях, но сейчас "церковь будет "решительно работать" для отмены смертной казни во всем мире", говорится в новом учении.

Ожидается, что новое положение повлечет жесткую оппозицию католиков в Соединенных Штатах и ​​других странах, где смертная казнь является законной, и там, где много верующих поддерживают это.

В прошлом году 53 государства осуществили смертные приговоры, сообщает правозащитная группа "Международная амнистия".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять решение о возобновлении смертной казни в стране, в случае принятия его в парламенте страны.