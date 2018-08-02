Ватикан заявил о недопустимости смертной казни
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Католическая церковь официально изменила свое учение, чтобы объявить смертную казнь недопустимой при любых обстоятельствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
На протяжении веков католическая церковь позволяла смертную казнь в отдельных случаях, но сейчас "церковь будет "решительно работать" для отмены смертной казни во всем мире", говорится в новом учении.
Ожидается, что новое положение повлечет жесткую оппозицию католиков в Соединенных Штатах и других странах, где смертная казнь является законной, и там, где много верующих поддерживают это.
В прошлом году 53 государства осуществили смертные приговоры, сообщает правозащитная группа "Международная амнистия".
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять решение о возобновлении смертной казни в стране, в случае принятия его в парламенте страны.