"Вагнер" і вибори: що відомо про російських бойовиків, затриманих у Білорусі

КИЇВ. 30 липня. УНН. Напередодні виборів у республіці Білорусь державне інформагентство БелТА з посиланням на правоохоронні органи повідомило, що під Мінськом були затримані 32 бойовики приватної військової компанії "Вагнера", ще одного затримали на півдні країни. Відповіді на питання, хто ці люди, навіщо вони прибули в країну і чому їх видачі хоче Україна, зібрав для вас у статті УНН.





Затримання

Так, за даними білоруських ЗМІ, група чоловіків після прибуття до Мінська в ніч з 24 на 25 липня заселилася в один із готелів, покинула його 27 липня і переїхала в один із санаторіїв Мінського району.



Адміністрація санаторію, згідно зі ЗМІ, звернула увагу на те, що приїжджі поводилися "нехарактерно для російських туристів", ходили в одноманітному одязі у стилі "мілітарі", спиртного не вживали, не ходили по барах і клубах, а також невеликими групами вивчили територію та оточення санаторію.



У результаті в ніч на 29 липня у санаторії було затримано 32 людини, 33-го затримали на півдні Республіки.



Крім того, повідомили ЗМІ, посилаючись на силовиків, відомо про прибуття на територію Білорусі 200 бойовиків для "дестабілізації обстановки у період виборчої кампанії". Держсекретар Радбезу Білорусі Андрій Равков уранці 30 липня підтвердив: правоохоронні органи займаються пошуками решти 170 осіб.



Що стосується затриманих 33-х, щодо них у Республіці було відкрито кримінальну справу. Слідчий комітет Білорусі повідомив, що затримання пов'язане з підозрою в підготовці масових заворушень (293-а стаття КК Білорусії).





Кого затримали

У день затримання БелТА опублікувала імена всіх 33 чоловіків. Офіційно їх особистість або національність не були підтверджені, ЗМІ же стверджували, що всі вони - громадяни Росії.



УНН напередодні вдалося виявити частину з найманців у базі українського сайту "Миротворець". Там же було зазначено, що більша частина з них брала участь у боях на боці бойовиків на сході України.



Такі відомості підтвердив російський письменник-терорист Захар Прилепін, заявив, що серед 32 затриманих бійців російської ПВК "Вагнера" є колишні учасники його батальйону, який воював у складі "ДНР".



На підтвердження цієї інформації, сьогодні в МЗС Білорусі по черзі були запрошені посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев і в.о. керівника Посольства України в Білорусі Петро Врублевський.



У білоруському МЗС зазначили, що з урахуванням участі низки затриманих у бойових діях на території Донбасу, їх українського походження та наявності у деяких з них українського громадянства у в.о. керівника Посольства України в Білорусі Петра Врублевського була запитана "релевантна інформація, яка може бути використана для всебічного аналізу і оцінки причин їх присутності в Білорусі".



Безпосередньо в українському міністерстві закордонних справ УНН за підсумками зустрічі повідомили, що всі "вагнерівці" в'їхали в Білорусь за російськими паспортами, а тому, відповідно до законодавства Республіки Білорусь, вважаються виключно громадянами РФ.



Також, за даними українського МЗС, зараз посольство перевіряє можливу належність деяких із них до громадянства України.



Служба безпеки України, своєю чергою, виступила за екстрадицію в Україну затриманих в Мінську бойовиків. Силовики стверджують, що всі ці особи повинні постати перед судом і отримати покарання, передбачене законодавством України.



При цьому, у Кремлі відповіли, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців.





Що кажуть

Після інциденту президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з членами Ради безпеки Республіки, де зажадав звернутися до Москви у зв'язку з затриманням найманців.



"Дуже просив би, щоб у цій ситуації і з цим фактом було все гранично відверто і чесно. Якщо це російські громадяни, а я так розумію, їх допитали, якщо це росіяни, отже, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається", - сказав білоруський лідер.



Станом на 18:00 четверга, 30 червня, МЗС Росії так і не зробив офіційної заяви щодо затримання.



МЗС України, своєю чергою, стверджує, що бойовики ПВК "Вагнера" у Білорусі могли бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів.



Самі ж "вагнерівці", згідно з низкою Telegram-каналів, стверджують, що вони не "вагнерівці", а співробітники ПВОК "Мар" і їхали до Туреччини. Офіційні правоохоронні органи країни поки не підтверджували і не спростовували цю інформацію.