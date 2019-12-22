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В Україні здійснили примусове зниження генерації АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У неділю зранку було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації атомних електростанцій на величину 400 МВт, яке триває дотепер. Про це написав глава парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні протягом 02:00-06:00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації атомних електростанції на величину 400 МВт, яке триває дотепер”, — написав Герус.

Причиною він назвав низький попит та споживання електроенергії при високому виробітку “зелених” виробників.

“Імпорт електроенергії із РФ та Білорусі (1,3 грн) відсутній. Дожилися до того, що виключаємо вже збудовані державні атомні електростанції із тарифом 0,7 грн і з нульовими викидами СО2, щоб забезпечувати роботу приватних промислових СЕС та ВЕС із найбільшим у Європі євротарифом 3-5 грн за кВт-год. Вже зараз зрозуміло, що весною це буде повторюватися у масштабах у рази більших”, — зазначив голова комітету.

Додамо, що допис Геруса прокоментував його колега голова Комітету з питань транспорту та інфраструктури у Верховній Раді України Юрій Кісєль.

Він уточнив, чи знають про ситуацію, що склалася, Прем'єр-міністр та профільний міністр, на що Герус відповів ствердно: "Так, знають".

Як повідомляв УНН, у п’ятницю, 20 грудня, о 19:59 енергоблок № 1 Запорізької АЕС було підключено до енергосистеми після завершення планового капітального ремонту. 

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