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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Україні цього тижня провели перший аукціон військових облігацій

В Україні цього тижня провели перший аукціон військових облігацій

Київ • УНН

 • 73416 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Цього тижня в Україні був проведений перший аукціон військових облігацій. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на брифінгу в четвер, пише УНН.

Цитата

"Хочу зазначити, що ми розпочали аукціони по розміщенню так званих "військових облігацій". Вчора відбувся перший такий аукціон, нам вдалось залучити 8 млрд грн. Ми будемо продовжувати такі аукціони, тому що є надзвичайно високий попит на купівлю таких облігацій, і ми, я думаю, спроможні забезпечити всі наші потреби", - заявив міністр.

Деталі

З його слів, на сьогодні армія є головним пріоритетом. Україна має достатньо ресурсу для фінансування своїх захисників, сказав міністр.

Доповнення

Раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд України підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через агресію Росії. Люди старшого віку отримають пенсії в повному обсязі.

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