В Україні цього тижня провели перший аукціон військових облігацій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Цього тижня в Україні був проведений перший аукціон військових облігацій. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на брифінгу в четвер, пише УНН.
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"Хочу зазначити, що ми розпочали аукціони по розміщенню так званих "військових облігацій". Вчора відбувся перший такий аукціон, нам вдалось залучити 8 млрд грн. Ми будемо продовжувати такі аукціони, тому що є надзвичайно високий попит на купівлю таких облігацій, і ми, я думаю, спроможні забезпечити всі наші потреби", - заявив міністр.
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З його слів, на сьогодні армія є головним пріоритетом. Україна має достатньо ресурсу для фінансування своїх захисників, сказав міністр.
Доповнення
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