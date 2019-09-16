В Україні очікується подальше похолодання - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні ближче до середини тижня очікується подальше похолодання - на 3-5 градусів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра в Карпатському регіоні, місцями в центральних, південних та східних областях, у середу та четвер в Україні пройдуть невеликі дощі", - зазначили синоптики.
Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с.
"Температура 17 вересня вночі 7-12°, вдень 14-19°, у південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°; 18-19 вересня в країні зниження температури на 3-5°", - вказали у гідрометцентрі.
Нагадаємо, 16 вересня в Україні до 28 градусів тепла.