В Украине ожидается дальнейшее похолодание - синоптики

"Завтра в Карпатском регионе, местами в центральных, южных и восточных областях, в среду и четверг в Украине пройдут небольшие дожди", - отметили синоптики.

Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с.

"Температура 17 сентября ночью 7-12°, днем 14-19°, в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°; 18-19 сентября в стране снижение температуры на 3-5°", - указали в гидрометцентре.

Напомним, 16 сентября в Украине до 28 градусов тепла.