В Україні назвали умову відновлення подачі води в Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Україна відновить водопостачання в Крим тільки при повному звільненні півострова від російської окупації. Про це повідомив колишній перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов у Facebook, передає УНН.
"У продовження теми водопостачання Північно-Кримським каналом АР Крим, навіщо і про що вести переговори з агресором? Єдиним аргументом, який дозволить нам запустити воду в Крим, був, залишається і буде – це його повне звільнення від загарбників! Інші варіанти не допустимі!" - написав Гданов.
Він також заявив, що нездатність агресора утримувати територію півострова очевидна.
"Вже не можете, тяжко? Звільняйте Крим! Ми зайдемо розберемося і з водою, і з електроенергією і з іншими проблемами. Громадяни України в Криму почнуть, як раніше, дихати свободою, територія буде розвиватися, підуть поїзди, полетять літаки. Та й в РФ люди зі свого гаманця перестануть сплачувати санкції. Жодна інша пропозиція не може розглядатися, це стратегічне питання!" - зазначив Гданов.
Як повідомляв УНН, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав навіть гіпотетично не думати про відновлення поставок води та електропостачання в окупований Крим.
А постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич заявляв, що претензії Росії на воду з Дніпра для окупованого Криму не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя.
Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією у 2014 році, поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликають жителів півострова економити воду.