В Україні виросла перша бавовна: Кіпер опублікував фотографії
Київ • УНН
В Одеській області проводять дослідження з вирощування бавовнику на місцевих ґрунтах. Попри складні кліматичні умови, більше половини коробочок вже розкрилося, що свідчить про готовність до збирання врожаю.
На півдні Одещини тривають унікальні агротехнологічні дослідження - вирощування бавовнику на місцевих ґрунтах. Станом на сьогодні більше половини коробочок вже розкрилося, що свідчить про готовність до збирання врожаю. Про це пише очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Він уточнив, що у кількох локаціях регіону на ділянках від 0,1 до 2,5 гектарів було висаджено п’ять сортів бавовнику з Німеччини, США та Туреччини.
"Попри складні кліматичні умови, попередні результати виявились обнадійливими: на всіх дослідних ділянках утворилися сходи, цвітіння та перші коробочки бавовнику.
Станом на сьогодні більше половини коробочок вже розкрилося, що свідчить про готовність до збирання врожаю", - додає він.
За словами Кіпер, цей проєкт демонструє реальні перспективи вирощування бавовнику в Україні, відкриваючи нові можливості для розвитку сільського господарства нашого регіону.
"Дякую нашим аграріям за стійкість та винахідливість, навіть у цей непростий час!", - резюмував Кіпер.