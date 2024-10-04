В Украине вырос первый хлопок: Кипер опубликовал фотографии

На юге Одесской области продолжаются уникальные агротехнологические исследования - выращивание хлопчатника на местных почвах. На сегодня более половины коробочек уже раскрылось, что свидетельствует о готовности к уборке урожая. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что в нескольких локациях региона на участках от 0,1 до 2,5 гектаров было высажено пять сортов хлопчатника из Германии, США и Турции.

"Несмотря на сложные климатические условия, предварительные результаты оказались обнадеживающими: на всех опытных участках образовались всходы, цветение и первые коробочки хлопчатника.

По состоянию на сегодня более половины коробочек уже раскрылось, что свидетельствует о готовности к уборке урожая", - добавляет он.

По словам Кипер, этот проект демонстрирует реальные перспективы выращивания хлопчатника в Украине, открывая новые возможности для развития сельского хозяйства нашего региона.

"Спасибо нашим аграриям за стойкость и изобретательность, даже в это непростое время!" - резюмировал Кипер.