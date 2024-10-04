В Украине вырос первый хлопок: Кипер опубликовал фотографии

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  71055 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  101256 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  102223 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  103890 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  100962 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  83509 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  117455 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123336 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123745 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124207 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Более 80% идентифицированных компонентов во вражеском оружии поступили в рф от компаний со штаб-квартирами в США и Европе - Bloomberg

Более 80% идентифицированных компонентов во вражеском оружии поступили в рф от компаний со штаб-квартирами в США и Европе - Bloomberg

  •  14426 просмотра
Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с рф после войны в Украине

Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с рф после войны в Украине

  •  50345 просмотра
Новый премьер Японии Исиба пообещал продолжать санкции против рф и поддержку Украины

Новый премьер Японии Исиба пообещал продолжать санкции против рф и поддержку Украины

  •  33990 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  100359 просмотра
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  53208 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  100359 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  124415 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  137824 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  134496 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  143650 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  53208 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  107099 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

3 октября 2024, 16:29  •  91759 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

3 октября 2024, 15:58  •  92134 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  118595 просмотра
Актуальное
В Украине вырос первый хлопок: Кипер опубликовал фотографии

В Украине вырос первый хлопок: Кипер опубликовал фотографии

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 17:55  •  6788 просмотра

Read in English

В Одесской области проводят исследования по выращиванию хлопчатника на местных почвах. Несмотря на сложные климатические условия, более половины коробочек уже раскрылось, что свидетельствует о готовности к уборке урожая.

На юге Одесской области продолжаются уникальные агротехнологические исследования - выращивание хлопчатника на местных почвах. На сегодня более половины коробочек уже раскрылось, что свидетельствует о готовности к уборке урожая. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что в нескольких локациях региона на участках от 0,1 до 2,5 гектаров было высажено пять сортов хлопчатника из Германии, США и Турции.

"Несмотря на сложные климатические условия, предварительные результаты оказались обнадеживающими: на всех опытных участках образовались всходы, цветение и первые коробочки хлопчатника.

По состоянию на сегодня более половины коробочек уже раскрылось, что свидетельствует о готовности к уборке урожая", - добавляет он.

По словам Кипер, этот проект демонстрирует реальные перспективы выращивания хлопчатника в Украине, открывая новые возможности для развития сельского хозяйства нашего региона.

"Спасибо нашим аграриям за стойкость и изобретательность, даже в это непростое время!" - резюмировал Кипер.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоАгроновости
odesskaya-oblastОдесская область
germaniyaГермания
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина
odessaОдесса