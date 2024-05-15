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В Україні оперативно посилюють транспортний звʼязок Сумщини зі столицею: призначено додатковий поїзд

В Україні оперативно посилюють транспортний звʼязок Сумщини зі столицею: призначено додатковий поїзд

Київ • УНН

 • 28864 перегляди

Укрзалізниця призначила додатковий щоденний поїзд № 279/280 між Києвом та Сумами з 18 по 26 травня для посилення транспортного сполучення між Сумською областю та столицею.

Укрзалізниця оперативно посилює транспортний звʼязок Сумщини зі столицею.  Призначено додатковий денний поїзд №279/280 Київ – Суми, передає УНН із посиланням на УЗ.

Деталі

За даними УЗ, поїзд курсуватиме щодня з 18 до 26 травня та відправлятиметься з Києва о 07:33. Прибуття до кінцевої станції Суми о 13:19, у зворотний шлях поїзд вирушатиме із Сум о 14:50 та прибуватиме до станції Київ-Пасажирський о 20:47.

Складатиметься поїзд із сидячих вагонів.

Зупинки передбачені на станціях Дарниця, Ніжин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Білопілля.

По станції Київ-Пасажирський доступні декілька узгоджених стиковок із поїздами до інших регіонів: пересадкові квитки можливо оформити у застосунку та на новому сайті Укрзалізниці.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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