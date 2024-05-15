В Украине оперативно усиливают транспортную связь Сумщины со столицей: назначен дополнительный поезд

Укрзализныця оперативно усиливает транспортную связь Сумщины со столицей. Назначен дополнительный дневной поезд №279/280 Киев - Сумы, передает УНН со ссылкой на УЗ.

Детали

По данным УЗ, поезд будет курсировать ежедневно с 18 по 26 мая и отправляться из Киева в 07:33. Прибытие к конечной станции Сумы в 13:19, в обратный путь поезд будет отправляться из Сум в 14:50 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 20:47.

Состоит поезд из сидячих вагонов.

Остановки предусмотрены на станциях Дарница, Нежин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Белополье.

По станции Киев-Пассажирский доступны несколько согласованных стыковок с поездами в другие регионы: пересадочные билеты можно оформить в приложении и на новом сайте Укрзализныци.

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