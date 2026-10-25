В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключення світла – коли та скільки черг
Київ • УНН
26 жовтня в частині областей діятимуть погодинні відключення з 06:00 до 23:59. Причина — наслідки російських атак на енергетику.
У понеділок, 26 жовтня, у частині областей України запровадять погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2 черг. Обмеження діятимуть із 06:00 до 23:59. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.
Деталі
У цей самий період енергетики застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промислових підприємств.
Причиною відключень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України.
Графіки можуть змінюватися
В "Укренерго" попередили, що через нові обстріли ситуація в енергосистемі може змінитися. Українців закликали перевіряти актуальні графіки на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.
Також енергетики просять ощадливо користуватися електроенергією після відновлення її постачання.
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