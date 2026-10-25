В Украине 26 октября будут действовать графики отключения света — когда и сколько очередей
Киев • УНН
26 октября в части областей будут действовать почасовые отключения с 06:00 до 23:59. Причина — последствия российских атак на энергетику.
В понедельник, 26 октября, в части областей Украины введут почасовые отключения электроэнергии объёмом от 1 до 2 очередей. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
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В этот же период энергетики будут применять графики ограничения мощности для промышленных предприятий.
Причиной отключений стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Графики могут меняться
В "Укрэнерго" предупредили, что из-за новых обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Украинцев призвали проверять актуальные графики на официальных страницах облэнерго в своих регионах.
Также энергетики просят экономно пользоваться электроэнергией после восстановления её подачи.
Из-за аварии часть трех районов Киева осталась без света - ДТЭК25.10.26, 11:23 • 11540 просмотров