В Украине 26 октября будут действовать графики отключения света — когда и сколько очередей

В понедельник, 26 октября, в части областей Украины введут почасовые отключения электроэнергии объёмом от 1 до 2 очередей. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

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В этот же период энергетики будут применять графики ограничения мощности для промышленных предприятий.

Причиной отключений стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Графики могут меняться

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за новых обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Украинцев призвали проверять актуальные графики на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Также энергетики просят экономно пользоваться электроэнергией после восстановления её подачи.

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