Из-за аварии часть трех районов Киева осталась без света - ДТЭК

В воскресенье, 25 октября, из-за аварии в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов Киева отсутствует электроснабжение. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

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Как отметили в группе компаний, энергетики уже работают, чтобы как можно скорее улучшить ситуацию и вернуть свет.

Напомним

В субботу, 24 октября, в ряде временно оккупированных регионов Украины произошли перебои или отключения электроэнергии. Кроме того, после серии взрывов свет исчез в некоторых районах российского города Ростова.