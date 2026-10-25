Через аварію частина трьох районів Києва залишилася без світла - ДТЕК
Київ • УНН
У Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва сталося аварійне відключення електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням.
У неділю, 25 жовтня, через аварію у частині Голосіївської, Соломянського і Шевченківського районів Києва відсутнє електропостачання. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.
Деталі
Як зазначили у групі компаній, енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло.
Нагадаємо
У суботу, 24 жовтня, у низці тимчасово окупованих регіонів України сталися перебої або відключення електроенергії. Крім того, після серії вибухів світло зникло в деяких районах російського міста ростов.