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Техніка

Через аварію частина трьох районів Києва залишилася без світла - ДТЕК

Київ • УНН

 • 110 перегляди

У Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва сталося аварійне відключення електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням.

Через аварію частина трьох районів Києва залишилася без світла - ДТЕК

У неділю, 25 жовтня, через аварію у частині Голосіївської, Соломянського і Шевченківського районів Києва відсутнє електропостачання. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Як зазначили у групі компаній, енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло.

Нагадаємо

У суботу, 24 жовтня, у низці тимчасово окупованих регіонів України сталися перебої або відключення електроенергії. Крім того, після серії вибухів світло зникло в деяких районах російського міста ростов.

Євген Устименко

СуспільствоКиїв
Вибухи
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Україна
Київ