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В порт Одеси зайшов британський військовий корабель

Київ • УНН

 • 45432 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Британський патрульний корабель HMS Trent P224 зайшов сьогодні, 18 травня, в акваторію Одеського морського порту. Інформацію підтвердили в Одеському морському порту, оприлюднивши відповідні фото, передає УНН.

В порт Одеси зайшов британський військовий корабель

Цитата:

“Сьогодні, 18 травня, зайшов до акваторії Одеського порту та ошвартувався до 15 причалу пасажирського комплексу патрульний корабель британського Королівського Військово-морського флоту Trent. За заявою британської сторони, візит корабля до Одеси демонструє підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та співпрацю з українськими військовими”, — вказали у порту.

Довідково

HMS Trent — це патрульний корабель берегової охорони класу Рівер. Названий на честь річки Трент. Був прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року. У вересні того ж року направлений у Середземне море для проведення операції НАТО “Морський охоронець”. У квітні 2021 року перебазувався на Гібралтар для проведення операцій у Середземному морі та в Гвінейській затоці.

Екіпаж — 60 осіб. Озброєння — 30-мм артилерійська установка, чотири кулемети. Оснащений палубним вертольотом. 

Примітно, що емблемою патрульного корабля Trent є олень з королівською короною на шиї. За давнім повір’ям європейців, цей представник фауни одним своїм виглядом здатен відігнати і спонукати до втечі змію. І ця якість послужила підставою використовувати зображення оленя у геральдиці як емблему боротьби зі злом, шляхетного воїна, сильного не стільки фізично, скільки ідейною переконаністю, силою духу, своїми моральними якостями.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. 22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму "міжвидові навчання", які відвідав Шойгу. Потім, також 22 квітня, Москва оголосила про відведення військ. 

Водночас Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря, в районі Керченської протоки, що з'єднує це море з Азовським, для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що в травні два корабля ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море - це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня - початок травня. Пізніше США відправили сюди патрульний катер.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ - "Олександр Отраківський" і "Кондопога". Що стосується російського військового контингенту, то, за повідомленнями ЗМІ, наразі на кордоні залишилося близько 80 тис. осіб.

Міністр оборони України Андрій Таран 12 травня заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, сьогодні можна говорити про відвід усього 4 тисяч військових з даної ділянки.

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