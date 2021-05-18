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В порт Одессы зашел британский военный корабль

Киев • УНН

 • 45432 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Британский патрульный корабль HMS Trent P224 зашел сегодня, 18 мая, в акваторию Одесского морского порта. Информацию подтвердили в Одесском морском порту, обнародовав фотографии, передает УНН.

В порт Одессы зашел британский военный корабль

Цитата:

“Сегодня, 18 мая, зашел в акваторию Одесского порта и ошвартовался у 15 причала пассажирского комплекса патрульный корабль британского Королевского Военно-морского флота Trent. По заявлению британской стороны, визит корабля в Одессу демонстрирует поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и сотрудничество с украинскими военными”, — указали в порту.

Справка

HMS Trent — это патрульный корабль береговой охраны класса Ривер. Назван в честь реки Трент. Был принят в состав Королевского флота в августе 2020 года. В сентябре того же года направлен в Средиземное море для проведения операции “Морской охранник”. В апреле 2021 года перебазировался на Гибралтар для проведения операций в Средиземном море и в Гвинейском заливе.

Экипаж — 60 человек. Вооружение — 30-мм артиллерийская установка, четыре пулемета. Оснащен палубным вертолетом.

Примечательно, что эмблемой патрульного корабля Trent является олень с королевской короной на шее. По древнему поверью европейцев, этот представитель фауны одним своим видом способен отогнать и обратить в бегство змею. И это качество послужило основанием использовать изображение оленя в геральдике как эмблемы борьбы со злом, благородного воина, сильно не столько физически, сколько идейной убежденностью, силой духа, своими нравственными качествами.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 000 военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”. 22 апреля Минобороны России провело в оккупированном Крыму “межвидовые учения”, которые посетил Шойгу. Затем, также 22 апреля, Москва объявила об отводе войск.

В то же время Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря, в районе Керченского пролива, соединяющего это море с Азовским, для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.

Ранее британские СМИ сообщали, что в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море — это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной. США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля — начало мая. Позже США отправили сюда патрульный катер.

Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ — “Александр Отраковский” и “Кондопога”. Что касается российского военного контингента, то, по сообщениям СМИ, в настоящее время на границе осталось около 80 тыс. человек.

Министр обороны Украины Андрей Таран 12 мая заявил, что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с данного участка.

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