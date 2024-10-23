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В ОП провели нараду щодо змін у законодавстві про МСЕК: основні пріоритети

Київ • УНН

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Відбулась нарада щодо законодавчих змін на виконання указу Президента по МСЕК. Мета - унеможливити зловживання, спростити процеси та забезпечити невідворотність покарання для порушників.

В ОП провели нараду щодо змін у законодавстві про МСЕК: основні пріоритети

Заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук заявила, що  відбулась робоча нарада із законодавчих змін на виконання указу Президента по МСЕК, передає УНН.

За словами Верещук, були присутні: МОЗ, Мінсоц, Мінцифри, Мінветеранів, РНБО, інші відомства. Також у нараді брали участь представники громадських організацій людей з інвалідністю.

"Маємо невідкладно змінити законодавство таким чином, щоб: зловживання стали неможливими; зміни не вплинули негативно на наших людей; законослухняні люди мають відчути покращення через спрощення та пришвидшення процесів; а негідники мають відчути незворотність покарання", - повідомила Верещук.

Крім того, заступниця глави ОП, закликала колег з Парламенту та Уряду, а також з громадського сектору максимально сконцентрувати зусилля на спільній нормотворчій роботі. 

Доповнення

Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.

Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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