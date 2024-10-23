В ОП провели нараду щодо змін у законодавстві про МСЕК: основні пріоритети
Київ • УНН
Відбулась нарада щодо законодавчих змін на виконання указу Президента по МСЕК. Мета - унеможливити зловживання, спростити процеси та забезпечити невідворотність покарання для порушників.
Заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук заявила, що відбулась робоча нарада із законодавчих змін на виконання указу Президента по МСЕК, передає УНН.
За словами Верещук, були присутні: МОЗ, Мінсоц, Мінцифри, Мінветеранів, РНБО, інші відомства. Також у нараді брали участь представники громадських організацій людей з інвалідністю.
"Маємо невідкладно змінити законодавство таким чином, щоб: зловживання стали неможливими; зміни не вплинули негативно на наших людей; законослухняні люди мають відчути покращення через спрощення та пришвидшення процесів; а негідники мають відчути незворотність покарання", - повідомила Верещук.
Крім того, заступниця глави ОП, закликала колег з Парламенту та Уряду, а також з громадського сектору максимально сконцентрувати зусилля на спільній нормотворчій роботі.
Доповнення
Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.
Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.