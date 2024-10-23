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В ОП провели совещание по изменениям в законодательстве о МСЭК: основные приоритеты

В ОП провели совещание по изменениям в законодательстве о МСЭК: основные приоритеты

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 15:21  •  5983 просмотра

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Состоялось совещание по законодательным изменениям во исполнение указа Президента по МСЭК. Цель - исключить злоупотребления, упростить процессы и обеспечить неотвратимость наказания для нарушителей.

Заместитель руководителя ОПУ Ирина Верещук заявила, что  состоялось рабочее совещание по законодательным изменениям во исполнение указа Президента по МСЭК, передает УНН.

По словам Верещук, присутствовали: Минздрав, Минсоц, Минцифры, Минветеранов, СНБО, другие ведомства. Также в совещании принимали участие представители общественных организаций людей с инвалидностью.

«Мы должны безотлагательно изменить законодательство таким образом, чтобы: злоупотребления стали невозможными; изменения не повлияли негативно на наших людей; законопослушные люди должны почувствовать улучшение через упрощение и ускорение процессов; а негодяи должны почувствовать необратимость наказания», - сообщила Верещук.

Кроме того, заместитель главы ОП, призвала коллег из Парламента и Правительства, а также из общественного сектора максимально сконцентрировать усилия на совместной нормотворческой работе. 

Дополнение

Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.

Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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