В ОП провели совещание по изменениям в законодательстве о МСЭК: основные приоритеты
Киев • УНН
Состоялось совещание по законодательным изменениям во исполнение указа Президента по МСЭК. Цель - исключить злоупотребления, упростить процессы и обеспечить неотвратимость наказания для нарушителей.
Заместитель руководителя ОПУ Ирина Верещук заявила, что состоялось рабочее совещание по законодательным изменениям во исполнение указа Президента по МСЭК, передает УНН.
По словам Верещук, присутствовали: Минздрав, Минсоц, Минцифры, Минветеранов, СНБО, другие ведомства. Также в совещании принимали участие представители общественных организаций людей с инвалидностью.
«Мы должны безотлагательно изменить законодательство таким образом, чтобы: злоупотребления стали невозможными; изменения не повлияли негативно на наших людей; законопослушные люди должны почувствовать улучшение через упрощение и ускорение процессов; а негодяи должны почувствовать необратимость наказания», - сообщила Верещук.
Кроме того, заместитель главы ОП, призвала коллег из Парламента и Правительства, а также из общественного сектора максимально сконцентрировать усилия на совместной нормотворческой работе.
Дополнение
Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.
Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.