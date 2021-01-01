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В окупованому Криму пересох водоспад

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Туфовий майданчик і схили гори Базар-Оба в урочищі Кизил-Коба майже повністю пересохли. Лише у деяких місцях на замшілих валунах злегка сочиться вода. Це все, що зараз собою являє мальовничий у повноводні пори року водоспад Су-Учхан, повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.

В окупованому Криму пересох водоспад

"Водоспад (Су-Учхан - ред.) - це частина верхньої течії річки Кизилкобинка, витік якої знаходиться у глибині знаменитих Червоних печер (Кизил-Коба). У повноводні роки річка потужними струменями падає з 25-метрової висоти схилу гори Базар-Оба. Тепер же, через відсутність дощів і снігу, Кизилкобинка сильно обміліла", - йдеться у повідомленні.

Су-Учхан ("Падаюча вода" з кримськотатарської мови) - одна з визначних пам'яток Ладшафтно-рекреаційного парку "Урочище  "Кизил-Коба". Під час танення снігу або проливних дощів Су-Учхан, а потім і річка Кизилкобинка, спрямовується вниз по кам'янистих схилах, утворюючи водоспади поменше і неглибокі загати під ними, які ще називають "ваннами молодості".

У села Зарічне Сімферопольського району Кизилкобинка зливається з рікою Ангара, утворюючи, таким чином, найдовшу річку Криму - Салгир.

Нагадаємо, в окупованому Криму критичний дефіцит прісної води через посуху і припинення водопостачання з материкової України. Окупаційна влада вдається до різних методів для забезпечення "потреб" на території окупованого півострова.

Як повідомлялося раніше в УНН, окупаційна влада пообіцяла кримчанам воду у новому році.

Українські Національні Новини

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