В окупованому Криму пересох водоспад

"Водоспад (Су-Учхан - ред.) - це частина верхньої течії річки Кизилкобинка, витік якої знаходиться у глибині знаменитих Червоних печер (Кизил-Коба). У повноводні роки річка потужними струменями падає з 25-метрової висоти схилу гори Базар-Оба. Тепер же, через відсутність дощів і снігу, Кизилкобинка сильно обміліла", - йдеться у повідомленні.

Су-Учхан ("Падаюча вода" з кримськотатарської мови) - одна з визначних пам'яток Ладшафтно-рекреаційного парку "Урочище "Кизил-Коба". Під час танення снігу або проливних дощів Су-Учхан, а потім і річка Кизилкобинка, спрямовується вниз по кам'янистих схилах, утворюючи водоспади поменше і неглибокі загати під ними, які ще називають "ваннами молодості".

У села Зарічне Сімферопольського району Кизилкобинка зливається з рікою Ангара, утворюючи, таким чином, найдовшу річку Криму - Салгир.

Нагадаємо, в окупованому Криму критичний дефіцит прісної води через посуху і припинення водопостачання з материкової України. Окупаційна влада вдається до різних методів для забезпечення "потреб" на території окупованого півострова.

Як повідомлялося раніше в УНН, окупаційна влада пообіцяла кримчанам воду у новому році.