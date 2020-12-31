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Окупаційна влада пообіцяла кримчанам воду у новому році

Київ • УНН

 • 20678 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Навесні окупаційна влада обіцяє збільшити подачу води жителям Сімферополя з підземних джерел. Про це заявив так званий російський “глава Криму” Сергій Аксьонов в новорічному привітанні, повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.

Окупаційна влада пообіцяла кримчанам воду у новому році

“Дефіцит прісної води — давня кримська проблема, яка загострилася у зв’язку з водної блокадою і посухою. Зазначу, що за останні півтора року вжито низку заходів з розробки і розвідки нових запасів підземних вод. Сьогодні з цих запасів забезпечується більше половини води, яку споживає Сімферополь. До квітня місяця ми подамо в систему водопостачання кримської столиці ще 40 тисяч кубометрів води на добу”, — йдеться в його вітальному повідомленні.

Напередодні Аксьонов сказав, що 31 грудня та 1 січня жителі Сімферополя і Ялти будуть отримувати воду без обмежень, пише видання.

Нагадаємо, раніше “влада” заявила, що в окупованому Криму будівництво опріснювальної установки почнеться з 1 січня 2021 року.

Так, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

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