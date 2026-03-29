В Одеському університеті звільнили професора за іспити російською мовою

В Одеському національному технологічному університеті викладач проводив заняття та підготував екзаменаційні білети російською мовою й тим самим порушив мовне законодавство. Цей факт підтвердили під час державного контролю, повідомила представниця Уповноваженого із захисту державної мови Анна Неруш, передає УНН.

Деталі

Підставою для перевірки стала скарга студента. Разом із нею він надав копії екзаменаційних білетів, у яких запитання були написані російською мовою.

Після отримання звернення до університету направили офіційний запит. У "виші" провели внутрішню перевірку і підтвердили, що викладач справді використовував російську мову під час навчального процесу та в екзаменаційних матеріалах.

Як пояснив сам професор, він видав студентам старі білети через проблеми з комп’ютером, щоб не зірвати сесію. Спілкування російською, за його словами, було пов’язане з тим, що студенти зверталися до нього цією мовою.

За результатами перевірки на викладача склали протокол за порушення статті 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Наразі його вже звільнили з посади.

Нагадаємо

