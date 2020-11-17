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В Одесі ще досі обирають локацію для мобільного COVID-госпіталю

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Одеській обласній державній адміністрації ще досі розглядають можливість встановлення мобільного шпиталю на морському вокзалі та розгортання додаткових ліжок для хворих на COVID-19 та з підозрою на цю хворобу у дитячому спеціалізованому санаторії “Люстдорф” та санаторії ім. Чкалова в Одесі. Про це журналісту УНН розповіли в пресслужбі Одеської ОДА.

“Наразі розглядається можливість встановлення такого шпиталю в морському вокзалі, але це одне з можливих місць. Тобто комісія ще розглядає варіанти, спілкується з власниками приміщень, з фахівцями, МОЗ, тому це питання обговорюється вже певний час і напевно потрібно буде ще трохи часу, щоб його остаточно довести до кінця”, — розповіли в пресслужбі.

У пресслужбі повідомили, що раніше розглядався спортивний комплекс “Олімпієць”, але зараз розглядається лише морський вокзал.

“Ще розглядається (можливість розгортання — ред.) не мобільних шпиталів, а в принципі розгортання додаткових ліжок у санаторіях ім. Чкалова та "Люстдорфі“, але це теж ще обговорюється”, — сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України була ухвалена постанова про виділення 118 млн грн на облаштування мобільних шпиталів у Києві, Одесі та Краматорську.

Як повідомлялося, Степанов також розповідав, що у Донецькій області мобільний шпиталь буде розташований у Краматорську, в якому заплановано від 500 до 1000 ліжок.

Також нагадаємо, влада Києва категорично проти розгортання мобільного госпіталю, проте підготовка йде.

Додамо, останнім часом Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом мало не щодня, показник перевищив 12 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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