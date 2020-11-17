В Одессе до сих пор выбирают локацию для мобильного COVID-госпиталя

"Сейчас рассматривается возможность установления такого госпиталя в морском вокзале, но это одно из возможных мест. То есть комиссия еще рассматривает варианты, общается с собственниками помещений, со специалистами, Минздравом, поэтому этот вопрос обсуждается уже некоторое время и наверняка нужно будет еще немного времени, чтобы его окончательно довести до конца", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что ранее рассматривался спортивный комплекс "Олимпиец", но сейчас рассматривается только морской вокзал.

"Еще рассматривается (возможность развертывания - ред.) не мобильных госпиталей, а в принципе развертывание дополнительных коек в санаториях им. Чкалова и "Люстдорф", но это тоже еще обсуждается", - сказали в пресс-службе.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято постановление о выделении 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске.



Как сообщалось, Степанов также рассказывал, что в Донецкой области мобильный госпиталь будет расположен в Краматорске, в котором запланировано от 500 до 1000 коек.

Также напомним, власти Киева категорически против развертывания мобильного госпиталя, однако подготовка идет.

Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом чуть ли не каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.