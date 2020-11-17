Уряд виділив на мобільні шпиталі понад 100 млн гривень - Степанов

"Вчора на позачерговому засіданні уряду була прийнята постанова про виділення коштів на облаштування мобільних шпиталів. Разом було виділено 118 млн грн, будуть вони облаштовані у Києві, Одесі та Краматорську…", - розповів Степанов.

Нагадаємо, Степанов розповідав, що у Донецькій області мобільний шпиталь буде розташований у Краматорську, в якому заплановано від 500 до 1000 ліжок.

Як повідомлялося, влада Києва категорично проти розгортання мобільного госпіталю, проте підготовка йде.