Уряд виділив на мобільні шпиталі понад 100 млн гривень - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На позачерговому засіданні Кабінету міністрів України була прийнята постанова про виділення 118 млн грн на облаштування мобільних шпиталів у Києві, Одесі та Краматорську. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Вчора на позачерговому засіданні уряду була прийнята постанова про виділення коштів на облаштування мобільних шпиталів. Разом було виділено 118 млн грн, будуть вони облаштовані у Києві, Одесі та Краматорську…", - розповів Степанов.
Нагадаємо, Степанов розповідав, що у Донецькій області мобільний шпиталь буде розташований у Краматорську, в якому заплановано від 500 до 1000 ліжок.
Як повідомлялося, влада Києва категорично проти розгортання мобільного госпіталю, проте підготовка йде.