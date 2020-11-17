Правительство выделило на мобильные госпитали более 100 млн гривен - Степанов

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. На внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято постановление о выделении 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Вчера на внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей. Вместе было выделено 118 млн грн, будут они оснащены в Киеве, Одессе и Краматорске...", - рассказал Степанов.

Напомним, Степанов рассказывал, что в Донецкой области мобильный госпиталь будет расположен в Краматорске, в котором запланировано от 500 до 1000 коек.

Как сообщалось, власти Киева категорически против развертывания мобильного госпиталя, однако подготовка идет.

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