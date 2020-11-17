Правительство выделило на мобильные госпитали более 100 млн гривен - Степанов

"Вчера на внеочередном заседании правительства было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей. Вместе было выделено 118 млн грн, будут они оснащены в Киеве, Одессе и Краматорске...", - рассказал Степанов.

Напомним, Степанов рассказывал, что в Донецкой области мобильный госпиталь будет расположен в Краматорске, в котором запланировано от 500 до 1000 коек.

Как сообщалось, власти Киева категорически против развертывания мобильного госпиталя, однако подготовка идет.