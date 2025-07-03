В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози 3 липня 2025
Київ • УНН
В Одесі зафіксовано вибух після оголошення балістичної загрози. Міський голова Геннадій Труханов підтвердив інформацію.
Вибух пролунав в Одесі на тлі балістичної загрози. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
У місті чутно вибух!
Раніше міський голова Одеси попередив про загрозу балістики.
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Як повідомляв УНН, на тлі анонсованої розмови російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.