В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози 3 липня 2025

Вибух пролунав в Одесі на тлі балістичної загрози. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

У місті чутно вибух! - повідомив Труханов.

Раніше міський голова Одеси попередив про загрозу балістики.

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Як повідомляв УНН, на тлі анонсованої розмови російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.