В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы 3 июля 2025

Взрыв прогремел в Одессе на фоне баллистической угрозы. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

В городе слышен взрыв! - сообщил Труханов.

Ранее городской голова Одессы предупредил об угрозе баллистики.

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Как сообщал УНН, на фоне анонсированного разговора российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.