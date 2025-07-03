В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы 3 июля 2025
Киев • УНН
В Одессе зафиксирован взрыв после объявления баллистической угрозы. Городской голова Геннадий Труханов подтвердил информацию.
Взрыв прогремел в Одессе на фоне баллистической угрозы. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
В городе слышен взрыв!
Ранее городской голова Одессы предупредил об угрозе баллистики.
Россия нанесла удар по порту Одессы ракетой "Искандер": число раненых возросло до шести03.07.25, 15:09 • 821 просмотр
Добавим
Как сообщал УНН, на фоне анонсированного разговора российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.