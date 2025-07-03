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В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы 3 июля 2025

Киев • УНН

 • 69 просмотра

В Одессе зафиксирован взрыв после объявления баллистической угрозы. Городской голова Геннадий Труханов подтвердил информацию.

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

Взрыв прогремел в Одессе на фоне баллистической угрозы. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

В городе слышен взрыв! 

- сообщил Труханов.

Ранее городской голова Одессы предупредил об угрозе баллистики.

Россия нанесла удар по порту Одессы ракетой "Искандер": число раненых возросло до шести03.07.25, 15:09 • 821 просмотр

Добавим

Как сообщал УНН, на фоне анонсированного разговора российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Одесса
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