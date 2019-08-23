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У Міноборони розповіли, скільки витратять на нове озброєння

У Міноборони розповіли, скільки витратять на нове озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Заплановані витрати Міністерства оборони України на нове озброєння у 2020 році сягатимуть 21 млрд грн. Також в програмних документах відомства закладені фінансові потреби й на наступні роки, а також на модернізацію та ремонт військової техніки. Про це УНН повідомили в Міністерстві оборони у відповідь на запит.

“На виконання заходів із закупівлі ОВТ (озброєння та військова техніка – ред.), програмними документами передбачена потреба у фінансовому ресурсі: на 2020 рік — близько 21 млрд грн, на 2021 рік — близько 21 млрд грн, на 2022 рік — близько 24 млрд грн”, — розповіли в Міноборони.

Крім того, в Міноборони повідомили, що на відновлення та модернізацію всього парку озброєння та військової техніки приблизно необхідні наступні суми: у 2020 — 14 млрд грн, у 2021 — 15 млрд грн, у 2022 — 18 млрд грн.

Як повідомляв УНН, в Міноборони назвали, які одиниці військової техніки планується закупити у 2020 році.

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