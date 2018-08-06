В Ірані сталася масштабна ДТП з іноземцями
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Щонайменше 11 людей загинули, ще сім постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди сьогодні в провінції Систан і Белуджистан на південному сході Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Аварія сталася через зіткнення вантажівки з пікапом, який відхилився в ліву сторону зі своєї смуги на дорозі між містами Хаш і Іраншехр.
У пікапі перебувала група іноземних громадян, додається в повідомленні.
Нагадаємо, за фактом ДТП на трасі Київ - Чоп, в результаті якої отрималитравми шестеро осіб, відкрили кримінальне провадження.
Вчора, на Буковині в результаті ДТП постраждали 8 осіб.
Як повідомляв УНН, дев'ять школярів загинули, ще 31 людина постраждала в суботу вночі в ДТП у окрузі Кітуй на сході Кенії.