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В Ірані сталася масштабна ДТП з іноземцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Щонайменше 11 людей загинули, ще сім постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди сьогодні в провінції Систан і Белуджистан на південному сході Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Аварія сталася через зіткнення вантажівки з пікапом, який відхилився в ліву сторону зі своєї смуги на дорозі між містами Хаш і Іраншехр.

У пікапі перебувала група іноземних громадян, додається в повідомленні.

Нагадаємо, за фактом ДТП на трасі Київ - Чоп, в результаті якої  отрималитравми шестеро осіб, відкрили кримінальне провадження.

Вчора, на Буковині в результаті ДТП постраждали 8 осіб.

Як повідомляв УНН, дев'ять школярів загинули, ще 31 людина постраждала в суботу вночі в ДТП у окрузі Кітуй на сході Кенії.

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