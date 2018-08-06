В Иране произошло масштабное ДТП с иностранцами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли, еще семь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия сегодня в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Авария произошла из-за столкновения грузовика с пикапом, отклонившимся в левую сторону со своей полосы на дороге между городами Хаш и Ираншехр.
В пикапе находилась группа иностранных граждан, добавляется в сообщении.
Напомним, по факту ДТП на трассе Киев - Чоп, в результате которой травмы шесть человек, открыли уголовное производство.
Вчера, на Буковине в результате ДТП пострадали 8 человек.
Как сообщал УНН, девять школьников погибли, еще 31 человек пострадал в субботу ночью в ДТП в округе Китуй на востоке Кении.