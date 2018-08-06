В Иране произошло масштабное ДТП с иностранцами

Авария произошла из-за столкновения грузовика с пикапом, отклонившимся в левую сторону со своей полосы на дороге между городами Хаш и Ираншехр.

В пикапе находилась группа иностранных граждан, добавляется в сообщении.



Напомним, по факту ДТП на трассе Киев - Чоп, в результате которой травмы шесть человек, открыли уголовное производство.



Вчера, на Буковине в результате ДТП пострадали 8 человек.



Как сообщал УНН, девять школьников погибли, еще 31 человек пострадал в субботу ночью в ДТП в округе Китуй на востоке Кении.