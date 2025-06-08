В Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів, у Середземному росіяни утримують три ракетоносії - ВМС

Станом на 06:00 08.06.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Водночас зазначається, що в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор