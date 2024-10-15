"В АРМА на високому рівні популізм": ексголова громадської ради про необхідність зовнішнього аудиту в агентстві

Відсутність належного контролю за роботою Агентства з розшуку і менеджменту активів призводить до можливих зловживань і низької якості управління арештованими активами, а тому необхідно провести незалежний зовнішній аудит діяльності АРМА. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній голова Громадської ради при АРМА Ігор Чобітько.

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Нещодавно Transparency International Ukraine представила звіт щодо здобутків України у проведенні антикорупційної реформи за період з лютого 2014 року по березень 2024. Серед іншого, антикорупційні активісти наголосили на необхідності проведення незалежного аудиту в АРМА задля покращення ефективності його роботи.

Ігор Чобітько наголосив, що члени Громадської ради при АРМА до саморозпуску також неодноразово наголошували на необхідності проведення незалежного аудиту роботи АРМА, однак його так і не провели.

"Ми кілька разів зверталися і до КМУ, і до Верховної Ради, і до президента, з питань того, що в АРМА відсутній зовнішній аудит, який передбачений діючим законодавством. Відповідно і немає можливості здійснити таку перевірку, яка б дійсно відповіла на ті запитання, які зараз виникають у суспільства", - зазначив він.

За його словами, після саморозпуску громадської ради при АРМА, орган взагалі залишився без будь-якого зовнішнього контролю.

"І на сьогодні, оскільки наші повноваження припинені, ми також звернули увагу на те, що будь-який контроль, який зараз міг бути дієвим, над АРМА – він відсутній. Безумовно, що така безконтрольна діяльність може породжати і такі припущення, а можливо це не припущення, а дійсно зловживання певними категоріями держслужбовців на своїх посадах, які можуть викривляти інформацію, не надавати повну інформацію суспільству відносно арештованих активів, щоб вони могли скористатися своїм правом приймати участь в управління активами. І взагалі та діяльність, яка пов’язана з управлінням активами на сьогоднішній день в АРМА – вона на дуже низькому рівні", - заявив Чобітько.

На його думку, наразі в АРМА на високому рівні лише популізм.

Додамо

Три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. Таким чином, АРМА взагалі залишилося без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність цього органу прозорою.

Загалом, заяви про необхідність проведення незалежного зовнішнього аудиту в АРМА звучали вже неодноразово. Зокрема, про юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук зазначав, що повноцінний зовнішній аудит АРМА жодного разу не проводився, а обмежена кількість інформації про діяльність агентста може мати корупційні ризики.

На тлі критики голова АРМА Олена Дума навіть зробила заяву про те, що замовила аудит діяльності агентства за 2023 рік у Рахункової палати.

Народний депутат Олексій Кучеренко вважає, що результати аудиту Рахункової палати можуть стати підставою для звільнення голови АРМА Олени Думи.