"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Отсутствие надлежащего контроля за работой Агентства по розыску и менеджменту активов приводит к возможным злоупотреблениям и низкому качеству управления арестованными активами, а потому необходимо провести независимый внешний аудит деятельности АРМА. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, бывший председатель Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Детали

Недавно Transparency International Ukraine представила отчет о достижениях Украины в проведении антикоррупционной реформы за период с февраля 2014 года по март 2024. Среди прочего, антикоррупционные активисты отметили необходимость проведения независимого аудита в АРМА для улучшения эффективности его работы.

Игорь Чобитько отметил, что члены Общественного совета при АРМА до самороспуска также неоднократно подчеркивали необходимость проведения независимого аудита работы АРМА, однако его так и не провели.

«Мы несколько раз обращались и в КМУ, и в Верховную Раду, и к президенту, по вопросам того, что в АРМА отсутствует внешний аудит, который предусмотрен действующим законодательством. Соответственно и нет возможности осуществить такую проверку, которая бы действительно ответила на те вопросы, которые сейчас возникают у общества», - отметил он.

По его словам, после самороспуска общественного совета при АРМА, орган вообще остался без какого-либо внешнего контроля.

«И на сегодня, поскольку наши полномочия прекращены, мы также обратили внимание на то, что любой контроль, который сейчас мог быть действенным, над АРМА - он отсутствует. Безусловно, что такая бесконтрольная деятельность может порождать и такие предположения, а возможно это не предположение, а действительно злоупотребления определенными категориями госслужащих на своих должностях, которые могут искажать информацию, не предоставлять полную информацию обществу относительно арестованных активов, чтобы они могли воспользоваться своим правом принимать участие в управлении активами. И вообще та деятельность, которая связана с управлением активами на сегодняшний день в АРМА - она на очень низком уровне», - заявил Чобитько.

По его мнению, сейчас в АРМА на высоком уровне только популизм.

Добавим

Три недели назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. Таким образом, АРМА вообще осталось без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность этого органа прозрачной.

В общем, заявления о необходимости проведения независимого внешнего аудита в АРМА звучали уже неоднократно. В частности, юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук отмечал, что полноценный внешний аудит АРМА ни разу не проводился, а ограниченное количество информации о деятельности агентста может иметь коррупционные риски.

На фоне критики глава АРМА Елена Дума даже сделала заявление о том, что заказала аудит деятельности агентства за 2023 год у Счетной палаты.

Народный депутат Алексей Кучеренко считает, что результаты аудита Счетной палаты могут стать основанием для увольнения главы АРМА Елены Думы.