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Усе більше суден мігрують до "тіньового флоту": західні страховики висловилися щодо дотримання стелі цін на російську нафту

Усе більше суден мігрують до "тіньового флоту": західні страховики висловилися щодо дотримання стелі цін на російську нафту

Київ • УНН

 • 22639 перегляди

Міжнародна група P&I клубів, центральна організація у світовій страховій індустрії, висловила занепокоєння тим, що стеля цін на російську нафту, встановлена "Групою семи", стає все більш нездійсненною, оскільки все більше кораблів і послуг мігрують до "тіньового флоту", непідконтрольного Заходу.

Стеля цін на російську нафту, запроваджена країнами "Групи семи", стає все більш невиконуваною, заявила організація, що перебуває в центрі світової страхової індустрії, висловивши одне з найпряміших критичних зауважень щодо заходів, покликаних позбавити кремль нафтодоларів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Близько 800 нафтових танкерів, які раніше були охоплені організаціями-членами групи International Group of P&I Clubs, "мігрували" до так званого "тіньового флоту", ідеться у письмовій заяві клубу у відповідь на запит уряду Великої Британії про ефективність санкцій щодо росії. Окрім того, страховики не мають можливості перевірити, чи дійсно трейдери дотримуються стелі цін, пише видання.

Ця політика "здається дедалі більш невиконуваною у міру того, як все більше суден і пов'язаних з ними послуг переходять у цю паралельну торгівлю", ідеться у заяві групи. Вона "стурбована тим, що збільшення відповідальності та зобов'язань компаній у коаліції "Групи семи" призведе до подальшої міграції торговельної діяльності та допоміжних послуг за межі "Групи семи".

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Передбачається, що компанії з країн G7 надаватимуть свої послуги з доставки російської нафти лише у тому випадку, якщо відповідні вантажі коштують 60 доларів за барель або менше.

Це робить групу IG, лондонську головну організацію, що об'єднує 12 окремих клубів у всьому світі, центральною частиною цих заходів. Вона, як і раніше, захищає переважну більшість світового флоту від ризиків, включаючи розливи.

Але оскільки росія виводить судна з-під контролю Заходу, потреба у послугах членів групи IG, як зазначається, знижується. У квітні лише 16% всіх російських вантажів було охоплено членами групи, що є найнижчим показником як мінімум з початку 2023 року, згідно з даними про перевезення, зібраними Bloomberg.

Там, де використовуються послуги "Групи семи", компанії мають отримати письмову документацію - так звану "атестацію", яка підтверджує, що нафта, що транспортується, коштує менше ніж 60 доларів за барель або менше.

Але фірми не мають жодної можливості підтвердити, що ці свідчення є справжніми, і є багато підстав підозрювати, що це не так, зазначає видання.

Опубліковані ціни на провідну російську нафту марки Urals, як вказано, місяцями значно перевищували 60 доларів за барель, а російські барелі продовжували переміщуватися.

Страхова група також розкритикувала британські органи, які забезпечують дотримання санкцій, щодо деяких завдань належної перевірки, яких вони вимагали.

У заяві йдеться про те, що від членів групи "не слід очікувати, що вони стануть знаряддям примусу" до санкцій. Також необхідно провести діалог між країнами G7, Китаєм та Індією з огляду на те, що вони є домінуючими покупцями, щоб бути впевненими в тому, що їхні закупівлі відповідають вимогам, ідеться у повідомленні IG.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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