Все больше судов мигрируют в "теневой флот": западные страховщики высказались о соблюдении потолка цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть, введенный странами "Группы семи", становится все более невыполнимым, заявила организация, находящаяся в центре мировой страховой индустрии, высказав одно из самых прямых критических замечаний в отношении мер, призванных лишить кремль нефтедолларов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Около 800 нефтяных танкеров, которые ранее были охвачены организациями-членами группы International Group of P&I Clubs, "мигрировали" в так называемый "теневой флот", говорится в письменном заявлении клуба в ответ на запрос правительства Великобритании об эффективности санкций в отношении россии. Кроме того, страховщики не имеют возможности проверить, действительно ли трейдеры придерживаются потолка цен, пишет издание.

Эта политика "кажется все более невыполнимой по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг переходят в эту параллельную торговлю", говорится в заявлении группы. Она "обеспокоена тем, что увеличение ответственности и обязательств компаний в коалиции "Группы семи" приведет к дальнейшей миграции торговой деятельности и вспомогательных услуг за пределы "Группы семи".

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Предполагается, что компании из стран G7 будут предоставлять свои услуги по доставке российской нефти только в том случае, если соответствующие грузы стоят 60 долларов за баррель или меньше.

Это делает группу IG, лондонскую главную организацию, объединяющую 12 отдельных клубов во всем мире, центральной частью этих мероприятий. Она по-прежнему защищает подавляющее большинство мирового флота от рисков, включая разливы.

Но поскольку россия выводит суда из-под контроля Запада, потребность в услугах членов группы IG, как отмечается, снижается. В апреле только 16% всех российских грузов было охвачено членами группы, что является самым низким показателем как минимум с начала 2023 года, согласно данным о перевозках, собранным Bloomberg.

Там, где используются услуги "Группы семи", компании должны получить письменную документацию - так называемую "аттестацию", которая подтверждает, что транспортируемая нефть стоит менее 60 долларов за баррель или меньше.

Но фирмы не имеют никакой возможности подтвердить, что эти показания являются подлинными, и есть много оснований подозревать, что это не так, отмечает издание.

Опубликованные цены на ведущую российскую нефть марки Urals, как указано, месяцами значительно превышали 60 долларов за баррель, а российские баррели продолжали перемещаться.

Страховая группа также раскритиковала британские органы, которые обеспечивают соблюдение санкций, в отношении некоторых задач надлежащей проверки, которых они требовали.

В заявлении говорится, что от членов группы "не следует ожидать, что они станут орудием принуждения" к санкциям. Также необходимо провести диалог между странами G7, Китаем и Индией ввиду того, что они являются доминирующими покупателями, чтобы быть уверенными в том, что их закупки соответствуют требованиям, говорится в сообщении IG.

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